北上廣深近5年房市熱 離婚數也大增

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中國大陸上海等地最近出現「離婚搶房」熱潮，引發關注。陸媒統計整理發現，近5年房市火熱的北京、上海、廣州和深圳離婚數量同步大增，存在透過離婚取得購屋名額和頭期款優惠的情況。

根據大陸「21世紀經濟報導」，鑑於上海、廣州等地最近出現「離婚搶房」盛況，報導整理2010年啟動限購以來，北、上、廣、深歷年的離婚數據，結合當時房市政策等情況，試圖從趨勢中發現關聯。

結果顯示，北京離婚數從2010年的3萬2595對，增加到2015年的7萬3000對；深圳則從8476對激增至2萬2664對。這5年來，兩地離婚數量均增加1倍多。

其中，2013年最為特殊。北、上、廣、深當年的離婚數量同時大增，增幅分別為43%、38%、20%和34%。

報導指出，一個相關背景是大陸房市新「國五條」細則在2013年3月公布，其中規定「出售自有住房按轉讓所得20%徵稅」，而離婚成為一種有效的避稅途徑。

2014年，上海、廣州和深圳的離婚數量均出現下滑，北京也只小幅成長。但2015年，數量大幅攀升的苗頭再起，其中又以深圳、北京較為突出，增幅分別達45%和30%。

報導表示，今年以來大陸部分一線城市出現的「離婚潮」與房市密切相關。深圳資深仲介機構人士也說，透過離婚獲得購屋名額和首購頭期款優惠的情況確實存在。

報導說，儘管離婚趨勢變化背後包含多種因素，但從已經發生的事實來看，至少社會學家在做相關研究時，需要考慮買賣房屋這個面向的影響。1050907

(中央社)