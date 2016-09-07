美防長年底將訪印度 談高階發動機技轉
在美國五角大廈日前同意在印度生產F-16、F-18兩款戰鬥機後，有消息透露，美國國防部長卡特可能在12月訪問印度，推動高階戰機發動機技術轉移給印度事宜。
印度「經濟時報」（The Economic Times）引述消息來源報導，在印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）訪美期間，印度為未來發展戰機尋求的高階發動機、高階武器、雷達等技術轉移，都在印美的談判桌上，且雙方已有進展。
有多位官員透露，卡特（Ashton Carter）可能在今年12月提早訪問印度，以推動美國高階發動機技術轉移給印度的項目。
參與印美今年4月討論F-16、F-18在印度生產議題的人士指出，當初在討論時，美國原本不願意分享技術給印度。
但在印度加入「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime），且印度與美國日前簽署後勤支援協定後，美國不願技轉的態度已經改變。
波音與洛克希德馬丁的代表今年4月曾在新德里與印度國防部官員會面，分別提出「來印度製造」（Makein India）計畫；其中，波音盼在印度建立世界級的FA-18生產線；洛克希德馬丁則會把德州生產F-16的基地轉移到印度，讓印度成為全球唯一生產F-16的基地。
印度政府從現在起，將就F-18的製造商波音和F-16的製造商洛克希德馬丁提出「來印度製造」建議書，及美國五角大廈所能提供的技術轉讓保證書進行評估。1050907
(中央社)
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