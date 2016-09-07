北市公民參與近半數失效 公民團體怒摔杯

我要評比

選前支持台北市長柯文哲的台灣公民參與協會今天赴市府前開記者會，要求柯文哲落實選前咖啡館政見，公民團體在現場並對所謂「亮點10條」僅1半達成，以摔杯表達不滿。

公民參與協會上午赴市府前開記者會，理事長何宗勳說，柯文哲選前為落實公民參與，要求「公民顧問團」規劃一系列活動，有3場公民咖啡館和1場開放討論會議，共594位公民參與。

他表示，經討論後，列出68項公民較關心議題，柯文哲也舉辦「公民咖啡館回應記者會」，從中選出參與意見方案共51條，並承諾由研考會列管。

但今年3月間，有報導指出，研考會對公民意見虛應了事。公民參與協會說，柯文哲發現後，指示社會局長許立民統籌，並由公民顧問團提亮點10條，列管3個月追蹤。

公民參與協會表示，和市府各局處開會多次後，發現有局處敷衍了事，所謂「亮點10條」僅一半有成效，才以摔杯、乾杯表達監督評語。

公民參與協會說，亮點10條中「摔杯」代表無進度，包含由都發局和工務局執行的「古代水圳湧泉重新恢復並試辦」、文化局的「建立台北市珍貴樹木資料庫」、由副市長鄧家基主責的「第一條經緯城市的樟樹高架快速道路」、教育局的「各級學校與圖書館設台客原專櫃」。

但亮點10條中仍有一半是被公民參與協會認為局處有在執行，並以「乾杯」表達，像公園處主辦「生態公園分級」、社會局「成立元老院」、民政局「調解委員組成多元化」、研考會「民主小鬧鐘」和「ivoting與公投生活倡議」。

公民參與協會說，由勞動局舉辦「一年創造一個身障創新就業模式」為監督評語為「冷杯」，因座談會仍在持續；呼籲柯文哲落實選前公民咖啡館政見，趕快上緊發條。1050907

(中央社)