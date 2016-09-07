看到警察就轉彎 陸男無照駕駛逾30年

中國大陸河南省一名交警巡邏時查處一名無照駕駛30多年的曹姓司機。曹男表示，自己不到20歲就學會開車，久了就沒想過要考駕照，每次看到遠方有警察就轉彎，這是生平第一次被交警逮到。

河南商報報導，5日下午5時左右，中牟交警大隊三中隊交警在倉狼路上巡邏，巡邏到鄭徐高鐵計畫部門前時，一輛破舊的貨車由南向北行駛過來，被交警攔下。

面對詢問，司機吞吞吐吐，一下說駕照、行照放在家裡，一下又說老闆拿著。警方覺得司機行為可疑，立刻透過系統查詢。

經查，司機姓曹，中牟縣狼城崗鎮人，52歲，無照駕駛。交警接著檢查貨車，發現車牌與車身並不吻合。

曹男說，自己不到20歲就學會開車，已經開了30多年，曾開過農用車、低速載貨汽車，拉過磚、拉過沙，一般都在窯場附近幹活，平常不太上路。

曹男遇到交警查車，相當害怕。「一般情況下，我跑得很慢，只要發現前面有交警查車，能有路口拐彎的就拐彎，真是沒路口時就把車停在路邊，人下車，把車鎖死，等交警走了我再走。」

前幾天，他弄來一輛破車，隨便找車牌掛上去，開始給乳牛養殖場送飼料，以為路途不遠，不會有事，沒想到還是被交警查到了。1050907

(中央社)