看到警察就轉彎 陸男無照駕駛逾30年
中國大陸河南省一名交警巡邏時查處一名無照駕駛30多年的曹姓司機。曹男表示，自己不到20歲就學會開車，久了就沒想過要考駕照，每次看到遠方有警察就轉彎，這是生平第一次被交警逮到。
河南商報報導，5日下午5時左右，中牟交警大隊三中隊交警在倉狼路上巡邏，巡邏到鄭徐高鐵計畫部門前時，一輛破舊的貨車由南向北行駛過來，被交警攔下。
面對詢問，司機吞吞吐吐，一下說駕照、行照放在家裡，一下又說老闆拿著。警方覺得司機行為可疑，立刻透過系統查詢。
經查，司機姓曹，中牟縣狼城崗鎮人，52歲，無照駕駛。交警接著檢查貨車，發現車牌與車身並不吻合。
曹男說，自己不到20歲就學會開車，已經開了30多年，曾開過農用車、低速載貨汽車，拉過磚、拉過沙，一般都在窯場附近幹活，平常不太上路。
曹男遇到交警查車，相當害怕。「一般情況下，我跑得很慢，只要發現前面有交警查車，能有路口拐彎的就拐彎，真是沒路口時就把車停在路邊，人下車，把車鎖死，等交警走了我再走。」
前幾天，他弄來一輛破車，隨便找車牌掛上去，開始給乳牛養殖場送飼料，以為路途不遠，不會有事，沒想到還是被交警查到了。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。