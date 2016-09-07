大巨蛋案 北市府：解鈴還須繫鈴人

大巨蛋改善期限即將在今天下午5時30分到期，台北市政府發言人林鶴明表示，大巨蛋停工是因遠雄未按圖施工，解鈴還須繫鈴人，市府態度一貫，是大巨蛋問題的解決者，不是製造者。

北市府6月8日發函給遠雄，指遠雄施工進度落後、未按圖施工等違約情形嚴重，要求「文到之日起3個月內」遠雄應改善及補正，並依法向主管機關完成變更建照，否則將終止契約，改善期限將於今天傍晚5時30分到期。

林鶴明上午受訪時表示，北市府對終止契約一直有在準備，今天是大巨蛋改善最後一天，解鈴還須繫鈴人，遠雄若有任何需要補充的資料，還是可以補充。

林鶴明說，北市府態度一貫，是大巨蛋問題的解決者，不是製造者，大巨蛋停工是因為遠雄未按圖施工，在違法情形下被市府勒令停工，遠雄應按既定程序，恢復設計圖，按圖施工。

林鶴明呼籲，改善期限最後一天，遠雄應該把握時間，如果還是無法具體完成改善，市府將會按照既定程序，終止契約。

另外，聯合報報導指終止契約後市府將關閉協商大門，林鶴明對此明確加以否認，「市府並沒有這樣的表達」，且終止契約後，工地安全還是遠雄責任，市府仍必須跟遠雄保持溝通。

林鶴明說，大巨蛋合約是前兩任市長定下來的，終止契約需按合約跟相關法律進行，市府都有準備相關模擬跟推演，雖然在契約中，市府是弱勢立場，但會全力維護市民權利。1050907

(中央社)