天才老爹涉下藥迷姦 明年6月受審

美國老牌喜劇巨星「天才老爹」比爾寇斯比不斷遭到女子出面指控被他下藥迷姦，如今聲名狼藉，他預定明年6月5日受審，屆時可能另有多達13名據稱的受害者出庭作證。

高齡79歲的比爾寇斯比（Bill Cosby）曾數度嘗試阻撓就2004年發生在他費城住處的性侵指控受審，法官歐尼爾（Steven O'Neill）今天裁定他的受審日期暫定在明年6月5日。

但歐尼爾也告訴律師，如果日程安排許可，受審日期還可能提早。他還說，根據被告聲稱，寇斯比已經失明，因此法庭中可能會需要特別助理。

當年任職譚普大學（ Temple University）籃球隊的康絲登（Andrea Constand）指控寇斯比在費城住處對她下藥性侵。

寇斯比坦承對她下藥，但辯稱雙方是你情我願下發生關係。如果被定罪，寇斯比恐面臨高達10年有期徒刑，以及2萬5千美元罰金。

近年來有超過50名女性公開指控寇斯比對她們下藥性侵，而且時間跨越40年，不過，絕大多數指控皆因案發時間過於久遠而難以起訴，而法官裁定康絲登案可以進入審判是唯一對寇斯比的刑事起訴案例。1050907

(中央社)