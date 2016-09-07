上課頭痛想吐 爸媽陪收心度開學症候群

開學一週，不少孩子出現上學就頭痛、想吐的開學症候群。專家說，爸媽應陪孩子收心，每天陪孩子聊天，透過聯絡簿或群組了解課務，幫孩子更快進入狀況。

開學一週，近日不少家長表示，孩子不想上學，早上爬不起來，出門上學就說肚子痛、頭痛；也有不少家長很焦慮，要開始幫孩子準備便當、擔心孩子在學校適應情形或怕接到學校電話等。

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強表示，經過一個長假的放鬆，加上混亂作息突然要調整，不少小朋友都會因適應不良，出現生理或心理上的反應，如精神不佳、常打哈欠、呈現疲倦或想睡，甚至脾氣暴躁易怒。

張自強說，爸媽應陪孩子一起調整作息，如提早一天準備隔天上課的用品和心情，孩子下課回家後陪孩子聊聊學校發生的有趣的事情；且因假期可能較常使用3C，開學後應適當管制，爸媽也要以身做則，孩子把3C先交給爸媽保管，做完功課，再全家一起用3C、玩寶可夢等。

有些爸媽也因新學期開始焦躁不安，張自強提醒，家長除每天撥時間和孩子聊天，了解孩子在學校情況，也可以參加學校活動如學校家長日等清楚學校運作，熟悉導師聯絡方式，必要時可以請教老師或善用聯絡簿溝通等。家長之間也可以建立通訊群組互通有無。

張自強也說，觀察到有學校老師為提升孩子注意力，使用感覺統合治療所使用的治療球（俗稱大龍球），取代一般椅子。大龍球雖可刺激本體覺、前庭覺，幫助穩定孩子的情緒，但並不是每個孩子都適用，且因使用大龍球會搖晃，有些孩子為了穩定，可能花更多時間平衡，更影響學習。

他表示，若孩子有上課不專心、老師講話沒注意聽、東張西望或注意力不太集中，大龍球確實可以輔助改善，建議在上課前使用10到20分鐘，上課時還是改用一般椅子，避免孩子因長期使用大龍球，雙腳過度用力造成累積性傷害。

不過，張自強也提醒，改善孩子專注力問題可以透過改善學習環境、改變上課方式等，也不是每個孩子都需要或適合大龍球，應經職能治療師評估並依孩子個人需求使用，不建議在家自行使用。1050907

(中央社)