國民黨民調 過半民眾不滿蔡政府處理太平島事件

（張鎧乙攝）

國民黨智庫「國家政策研究基金會」委託十方民調公司進行民意調查，7日發布最新民調，結果顯示蔡英文總統的滿意度為48.4%，行政院長林全的滿意度為45.1%；至於蔡總統的滿意度下滑，是否是因為前總統馬英九留下的問題導致，同意及不同意的民眾各有4成7。在兩岸部分，則有4成5認為未來兩岸關係沒有改變，3成認為變緊張。

更值得留意的是，對太平島的島礁爭議，「對蔡政府處理不滿意」的比例為54.5%，滿意比例26.7%，有過半民眾看不下去。

(中時)