男追蹤同事「好朋友」周期 為避免掃颱風尾

圖為衛生棉與時鐘照。（圖／達志影像）

美國有一名男子，為了讓自己在公室生活能好過一點，用手機裡面的app將女同事們的月事周期都默默記錄下來。而美國趣聞網《Elite Daily》對此名男子的行為有褒有貶；一方面說，此名男子的詭異行為令人相當不舒服，另一方面也說，此男子的行為可被理解。

《Elite Daily》表示，智慧型手機中記錄女性月市周期的軟體，是為了方便女性了解自己身體狀況，讓現代女性不用擔心計算月事周期的問題，但這現代文明產物卻讓一個猥瑣的男人給不正當使用了。相信許多女性在聽到此男子的行為後，心中肯定會出現「他*的，*！」的髒話，然後默默想「老娘每個月要忍受這個東西一次已經夠不爽了，現在還要有另一個男人來提醒我每個月的酷刑。」文中還表示，「如果男性們真想躲開女同事月事爆躁期的話，不是應該對周期的計算要有更深的了解嗎？怎會只想著依靠手機軟體呢？」

不過，該文也另一方面替這名男子辯解表示，眾所周知，大多數的女性在月事來之前，情緒陰晴不定確實會影響到辦公室氣氛。國外一名女子告訴澳洲新聞網《News.com》表示，她的辦公室裡也有會記錄下她月事週期的男同事。她說：「他們都會在我那個來的時候盡量減少跟我接觸，因為我那時候情緒確實不怎麼穩定。而且其中一個人跟我說過『為了保有辦公室的和平，這是一個相當好的生活小技能』。」

(中時電子報)