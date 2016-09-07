兩岸緊縮 林佳龍：已拋善意橄欖枝 歡迎陸客

台中市長林佳龍說，兩岸關係比較緊縮時，台灣還是伸出歡迎的雙手，歡迎中國大陸觀光客來台中來台灣。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左三）表示，中國中共政權因兩岸關係，採取緊縮措施，「至少我們表達善意的話，責任不在我們！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（7日）表示，中國中共政權因兩岸關係，採取緊縮措施，「至少我們表達善意的話，責任不在我們！」如果我們跟著激化，有些民粹式，可能我們本身也會受到不太好的影響，「我們已拋出善意的橄欖枝」，兩岸關係比較緊縮時，還是伸出歡迎的雙手，歡迎中國大陸觀光客來台中來台灣。

林佳龍今天出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果展活動前，針對近期陸客減少的議題接受媒體訪問，針對行政院政務委員張景森日前在臉書發文「中國遊客是我們最需要交的朋友」，發表看法表示，張景森發言雖然只代表他個人的立場，但如詳細看他的內容，出發點也是善的，不用去擴大。

他指出，陸客減少一部分來自兩岸關係，一部分是錯誤認知，以為台灣人不歡迎陸客，對於誤解，可適當說明並表達歡迎之意，對台灣長遠發展及兩岸關係來說，都是正面的。

過去有陸客來台旅遊後，寫下旅遊文章提到「台灣最美麗風景是人」，對台灣留下深刻好印象，其實這也是台灣影響中國大陸很好的方法。

對於近日有關台灣須加強對陸客釋出善意的議題，林佳龍表示，他個人認為這樣的出發點是好的，在兩岸關係不確定情況下，仍拋出善意，站在地方首長立場上，他也表達支持，既然台灣最美的風景是人，台灣的軟實力，如何透過兩岸交流呈現出來，有賴大家的努力。

針對台中市政府在觀光發展所作的努力，林佳龍表示，清泉崗機場已升級為國際機場，並開闢非常多航線，包括東北亞

、東南亞及中國大陸，效果也相當好；此外，市府也持續參加各類觀光宣傳活動，近期就參與了內蒙古食品展、天津觀光展覽等。

「拚觀光不是90度，而是360度的開放！」林佳龍強調，應區別「中共」與「中國大陸人民」是不一樣的，所謂開放觀光，是歡迎所有對台灣有興趣的中國大陸人，至於中共政權可能因兩岸關係而採取緊縮措施，如果台灣也跟著出現較激烈的情緒，可能會衍生不好的影響。

林佳龍認為張景森在臉書發言僅代表個人立場，但詳細看內容，其實出發點也是善意，不用擴大解釋是否代表政府。站在地方政府立場上，在兩岸關係緊縮的時候，台灣應更有信心，伸出歡迎的雙手邀請陸客來台中、台灣。

(中時)