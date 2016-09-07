傳富士康最快2年後在印度造蘋果手機
印度媒體報導，為了讓蘋果iPhone價格在印度更有競爭力，蘋果公司正考慮在印度製造iPhone，富士康集團最快可能在2到3年內於印度製造iPhone。
不過，對於這項消息，蘋果公司和富士康集團都拒絕評論。
「經濟時報」（The Economic Times）今天引述兩個匿名消息來源報導，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）今年5月訪問印度時，印度政府提出「來印度製造」（Make in India）的議題，蘋果就開始思考在印度的長期規劃。
庫克稍早接受「新德里電視台」（NDTV）專訪時，也曾表示，會認真考慮在印度製造iPhone。
據報導，如果能在印度製造iPhone，除讓iPhone在印度的售價更便宜，還可讓印度成為出口iPhone的樞紐。
不過，分析師指出，要在印度製造iPhone，必須建立一個精細而複雜的供應鍊。
但印度工人現在的技術、供應鍊水準，都還無法達到要求，目前許多在印度生產手機的廠商，包括富士康在內，都是先在中國大陸完成半成品後，再運到印度組裝，以符合印度規定的本土製造比例要求。
今年第二季，蘋果iPhone在印度高階手機市場占有率約達47%，落後韓國三星2%；但在整體手機市占率僅2%，三星的市占率是25.6%。
今年1到6月，共有130萬支iPhone運到印度銷售，比去年同期成長75%；今年1到3月，iPhone在印度銷售量比去年同期成長76%，銷售額也成長38%。
為衝高印度銷售成績，有人預測，蘋果在稍晚發表iPhone 7時，可能會縮短印度與其他市場上市時間的差距。1050907
(中央社)
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