中秋送禮新選擇 碳標籤產品特色又環保

我要評比

每年中秋節只送柚子或月餅覺得膩了嗎？不妨今年試試擁有碳足跡的在地特色產品，環境保護又可推廣台灣在地特色美食。

每年到中秋佳節，許多人都會準備中秋禮品要送親朋好友或客戶，今年除傳統月餅跟柚子，其實也可選擇有碳足跡的特色美食產品。

行政院環境保護署說，目前已有95家廠商422件產品取得碳標籤使用權，其中包含具台灣或地方特色禮品，像焦糖烤布丁、金門麵線、虱目魚Q餅、醬油、鳳梨酥、金門高粱及起士蛋糕等，都很適合當中秋禮品。

環保署表示，碳足跡指的是產品從原料取得、生產製造、配送銷售、使用、廢棄處理回收等過程，評估從搖籃到墳墓整個產品生命週期產生溫室氣體總排放量。

藉產品碳足跡盤查，才能由產品本身、製程及供應鏈中找出減少溫室氣體排放機會，甚至檢討產品綠色設計，進一步降低消費者使用及廢棄回收階段溫室氣體排放量，達實質減量成效。

另外，環保署呼籲民眾買中秋禮品時，不要選過度包裝商品，製造多餘垃圾，業者也要避免過度包裝，否則可依法處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。1050907

(中央社)