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宏都拉斯中央銀行今天表示，宏國8月份單月的通貨膨脹為0.14%，使得今年1至8月份的累積通膨來到2.71%。

央行在消費者物價指數報告中指出，截至8月底，宏都拉斯在過去一年中的物價上揚了2.51%，比2015年同期的指數3.09%，略見減少。

央行報告顯示，餐旅業、住居、水電瓦斯和其他燃料以及服飾鞋類、家具和家用品、衛生、休閒和文娛活動以及個人保健是在8月份價格上揚的貨品和服務項目。

央行指出，宏都拉斯去年的年通膨率是2.3%，今年據官方預估將不超過4.5%。1050907

(中央社)