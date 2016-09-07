生菜沙拉水果病菌多 外食族洗過再吃

我要評比

外食族到超商、市場購買生菜沙拉、水果得注意，食藥署去年抽查市售即食生鮮蔬果，發現葉菜沙拉感染病原菌比例最高，其次為即食芽菜製品、截切水果，建議先用冷開水洗過再吃。

衛福部食藥署104年度針對市售100件「即食生鮮蔬果」進行5種病原菌檢驗，發現23件檢出「金黃色葡萄球菌」最多、不合格率25%，李斯特菌及沙門氏桿菌各檢均檢出1件；最常感染病原菌的即食蔬果前3名，依序為「葉菜沙拉」不合格率31.1%最高，其次為「即食芽菜製品」20%、「截切水果」20%。

其中，檢測45件「葉菜沙拉」中，有14件不合格，其中13件感染金黃色葡萄球菌、1件染李斯特菌；「即食芽菜製品」30件中有6件感染金黃色葡萄球菌；「截切水果」檢測25件中，有4件感染金黃色葡萄球菌、1件染沙門氏菌。

食藥署研究檢驗組科長林旭陽表示，「金黃色葡萄球菌」多年來高居食物中毒物質前3名，潛伏期約30分鐘至8小時，患者會出現噁心、嘔吐、拉肚子、腹痛，且糞便中有黏液症狀，污染原因多是工作人員手部傷口或衛生習慣不良，導致交叉污染。

「沙門氏菌」潛伏期6小時至10天，會有噁心、拉肚子、發熱、發寒、食慾不振、全身無力等症狀，像是生熟食未分開處理、吃到被動物或糞便污染的水或食物都都可能感染；「李斯特菌」潛伏期較長，長達3星期，可能出現類似感冒的發熱頭痛、腸胃不適、嘔吐等症狀，老人、孕婦、嬰兒等免疫力較弱的族群恐引起嚴重疾病。

林旭陽說，葉菜及芽菜因表面積大且質地脆弱不利清洗，比較容易被病原菌污染，近年日本曾因泡菜遭污染，造成上百人食物中毒，德國也曾因芽菜沙拉受到病原菌污染，造成超過2500人食物中毒。

擔心把病原菌吃下肚，食藥署簡任技正高雅敏建議，蔬菜盡量還是煮熟再吃，如真要食用生菜沙拉、鮮切水果，不妨用冷開水清洗過再食用。1050907

(中央社)