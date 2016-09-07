傳南韓歌手SE7EN與演員李多海熱戀
南韓演藝圈透露，歌手SE7EN與演員李多海已熱戀1年多，由於南韓眼線很多，兩人經常到香港、泰國等地約會。
南韓「體育朝鮮」引述消息稱，SE7EN與李多海認識多年，困難時可相互依靠，自然而然地發展成戀人，已經交往1年多。
據報導，由於國內眼線眾多，兩人經常到香港、泰國等地約會。兩人的親朋好友也都知道此事，覺得他們十分登對。
報導指出，對此，雙方的經紀公司都表示不知情，等聯繫當事人經確定後再發表官方聲明。
報導說，SE7EN 10月將以新專輯重返歌壇；李多海正忙於中國電視劇「我的女神我的媽」拍攝，10月還將演出「2016 Busan One Asia Festival」。1050907
(中央社)
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