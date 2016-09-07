香蕉價飆漲 屏東護農Line群組助警逮嫌

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水果、漁產飆漲，成了竊賊覬覦目標，屏東各派出、分駐所與農漁民成立「護農（漁）Line群組」，發揮很大功效，屏東警分局長治分駐所日前就因此逮捕偷香蕉的竊賊。

長治分駐所與轄區內農民成立護農Line群組，日前接獲群組內農民通報，發現自己香蕉園中香蕉遭65歲的鍾姓竊嫌割取並放置在鍾嫌的工寮內。

警方立即前往農民指稱的工寮，查獲5芎香蕉，約17公斤，鍾嫌向警方供稱是朋友寄放，但卻對朋友的年紀和聯絡方式答不出來，全案訊後依竊盜案移送偵辦。

屏東警分局分局長張樹義表示，護農專案為當前工作重點，與農民成立護農Line群組即時得知最新訊息，對於即時偵破竊盜案，相當有幫助。

屏東各地警方紛紛與農漁民成立Line群組，最近利用Line群組破獲的農產品和漁產品竊案不少，也強化警民關係。1050907

(中央社)