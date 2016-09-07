要柯瑞倒帶惹議 陶晶瑩：始於瘋狂愛昏頭

美國職籃（NBA）金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）昨天在新莊出席籃球活動，對抗賽結束後藝人陶晶瑩在旁希望柯瑞重新投球，引起爭議。陶晶瑩今天表示，「這一切始於瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，卻因為不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控」，她並謝謝大家的批評指教。

柯瑞首度訪台，6日在新莊體育館打對抗賽展露身手，最後倒數5秒，柯瑞有幫助球隊逆轉獲勝的機會，結果出手挨了火鍋，比賽時間也結束。

在旁觀戰的陶晶瑩卻要求比賽「倒帶」5秒，主持人也讓柯瑞有再一次執行絕殺的機會，柯瑞真的投進大號三分球，不過並沒有改寫最終賽果。

但陶晶瑩的舉動引起許多球迷討論，批評這是對球員不尊重的行為，陶晶瑩昨晚也在臉書致歉。

她今天早上進一步說明，表示「這一切始於瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，卻因為不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控」。

陶晶瑩說，如此一來，她將受到更多專業球迷的教導和提點，結識更多籃球專業人士，用更正確的方法去支持Curry，謝謝大家的批評指教，謝謝這最好的安排！1050907

(中央社)