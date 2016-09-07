韓星Henry苦練廚藝 扼腕沒有戀愛吻戲
美食電影「美味秘方」由台裔韓星Henry首度擔綱主演，原本不會做菜的他，為此積極參與特訓、苦練廚藝，不過，他卻十分扼腕該劇沒有愛情戲份，直喊「可不可以給我個女友」。
「美味秘方」由韓團「Super Junior-M」台裔成員Henry（劉憲華）領銜主演。Henry擁有音樂創作才華，同時也跨足戲劇、電視劇與綜藝節目，並以實境秀「我們結婚了」，奠定他浪漫暖男的形象。
Henry這回首度跨足大銀幕，飾演為挽救爺爺即將倒閉的中餐館、決定參加「國際食神爭霸賽」的熱血青年，雖然參賽過程屢遭挫折，卻依舊堅持不懈。一開始，Henry得知要接拍美食電影時，因自己不會做菜，非常擔心，但導演堅持要他出演，讓Henry積極參與數月的廚藝特訓，更勤看美食電影做功課。
「美味秘方」除料理美食的視覺饗宴，劇情主打溫潤人心的三代親情，但這樣的安排，卻讓首度演出電影的Henry不禁扼腕，沒有他期待的愛情戲份，直向導演喊「可不可以給我個女友」，還笑說，如果有愛情場景，就必須有吻戲。
「美味秘方」劇情描述知名電視節目製作人茱莉亞（楊紫瓊飾演），自從挖掘到國際廚神大衛（黃經漢飾演）後，隨即尋找下一屆新任廚神，為此特別舉辦「國際食神爭霸賽」。來自新加坡的馬克（劉憲華飾演），則是為了保住自家即將倒閉的中餐館，決定參賽。
「美味秘方」定於9日在台上映。1050907
(中央社)
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