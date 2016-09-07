挑釁距離再拉近 伊朗攻擊艇距美艦僅91公尺
繼不到2周前的挑釁，伊朗7艘快速攻擊艇4日再度與美國「霹靂號」巡邏艇相遇，其中一艘伊朗艦艇甚至囂張地停在美軍艦前方，雙方僅距離91公尺。美國國防部官員表示，伊朗這種行為「既不安全也不專業，易導致衝突」。今年以來，美軍已在波斯灣和伊朗船隻有31次危險相遇，比2015年的23次更加頻繁。
據《CNN》6日報導，當時美軍「霹靂號」海岸巡邏艇載有30名船員。而不到2周前，美國「狂風號」艦艇才在波斯灣北部遭到伊朗革命衛隊快艇「侵犯」，當時雙方距離不到182公尺，美軍最終發射3枚炮彈以示警告，要求伊朗快艇盡速離開。
美國中央司令部司令沃泰爾將軍(Joseph Votel)表示，近日伊朗革命衛隊和海軍船隻的挑釁日益頻繁，令人擔憂，美方希望伊朗的艦船能夠「表現得更專業一些」。他坦言，伊朗的這種「侵犯」行為是為了增加在波斯灣地區的影響力。
(中時)
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