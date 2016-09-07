浩鼎10月前進ESMO 辦OBI-822癌症免疫療法研討會

台灣浩鼎生技（4174）今(6)日宣布， 10/7～10/11在丹麥哥本哈根舉行的2016歐洲腫瘤醫學學會（ESMO）年會上，該公司將舉辦「以Globo 系列／Adagloxad Simolenin為標的的新式癌症主動免疫療法」研討會，會中將根據OBI-822（Adagloxad Simolenin）臨床試驗結果，檢視Globo 系列抗原／在轉移性乳癌與其它癌症的數據，藉此探討主動式免疫療法的未來。

該研討會將由皇家馬斯登NHS信託基金會和倫敦癌症研究所的乳癌醫學、腫瘤內科教授斯蒂芬·約翰斯頓博士主持。

另外，包括台大醫學院外科教授、台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升、美國史隆-凱撒琳癌症中心腫醫學專家希瑟.麥克阿瑟醫學博士 和Scripp研究所化學教授、中央研究院前院長翁啟惠都將出席。

Adagloxad Simolenin（OBI-822正式化學名）是一種創新性，研究性抗癌屬於一類新的靶向的環球系列抗原（環球H，SSEA-3和SSEA-4）活性的免疫療法的治療。 Adagloxad Simolenin是由腫瘤相關碳水化合物抗原（TACA），環球H，共價結合到載體蛋白質上，匙孔血藍蛋白的合成糖蛋白。

OBI-821是一款基於皂苷佐劑。環球系列抗原在惡性腫瘤在許多上皮癌，如乳腺癌，前列腺癌，胃癌，肺癌，結腸癌，胰腺癌和卵巢癌，以及其他的表面上高水平表達。抗原的免疫原性通過綴合的Globo H至所述KLH載體蛋白以形成Adagloxad Simolenin（環球H-KLH），然後用佐劑，OBI-821共施用它增強。

OBl最近完成了349例轉移性乳腺癌二期國際療效和安全性研究。 Adagloxad Simolenin被獨家授權從紀念斯隆 - 凱特琳癌症中心OBI製藥（MSKCC）。

(工商)