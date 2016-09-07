聯合勸募106年方案補助申請 9月起跑

聯合勸募今天表示，106年度方案補助計畫，已從9月1日起開放提案申請，綜合過去支持社福團體的服務觀察，中小型單位在服務深度與社區培力資源串連上經常力不從心，因此特別提出「Love Link讓愛串門子」3年計畫，藉由經費加碼補助、徵案架構設定，鼓勵社福夥伴進行在地社區培力的長遠規劃，深化回應弱勢者需求。

聯合勸募表示方案補助計畫分為「一般方案」與「Love Link讓愛串門子」2種。其中「Love Link讓愛串門子」源自於104年起推動的3年計畫，由於看見中小型社福團體的運作逐漸出現瓶頸，在人力與資限制下，服務經常只單一著重個案本身的問題，對家庭功能以及社區力量的串連，經常無力進行改變。

為了解決該困境，聯合勸募推動「Love Link讓愛串門子」專案，先由長者與兒少兩大服務對象出發，藉由提高補助上限至單案一年200萬元（一般案為100萬元），以及設定服務方案須包含「個案、團體、社區」等3大必要元素，搭配期中至少四次的專業委員輔導，讓社福夥伴除擁有更充足的資源拓展服務，也用3年進程的願景策略，進一步規劃更完整的服務構面。

106年度聯合勸募方案補助計畫，自9月1日至9月30日開放團體進行提案申請，有關申請資格與提案類型等詳細資訊，請上聯合勸募官方網站（www.unitedway.org.tw）「社福團體專區」進行了解，歡迎各界社福夥伴踴躍提案申請。

(中時)