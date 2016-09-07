眼紅林宥嘉 盧學叡自爆吞藥尋死
從選秀節目《超級星光大道》出身的歌手盧學叡，儘管在比賽拿下第四名的好成績，雖然發了兩張專輯，可他事後星路不順，更和唱片公司解約，演藝成績平平，收入也銳減。盧學叡在接受專訪時，竟語出驚人表示曾經吞藥自殺，更說眼紅林宥嘉、楊宗緯以及蕭敬騰的好成績。
盧學叡當時在選秀節目表線亮眼，外型也很受矚目，比賽結束後他也獲得唱片公司賞識發了專輯，可最後與公司理念有落差，他解約後工作也受到影響，收入驟減。他近來接受《壹週刊》專訪時透露，有回要領錢繳房租，發現戶頭竟然不足500，絕望之餘，盧學叡竟吞藥輕生。
好在朋友聯絡不上盧學叡，緊急發現他救回一命，但他事後負面情緒依舊很重，當時更好恰逢林宥嘉、楊宗緯以及蕭敬騰等人風光發片，他心裡很不是滋味，就連和朋友去唱歌，點林宥嘉的都會讓他很眼紅；甚至有回出席公益活動，看到以前戰友，他也跳過林宥嘉，場面尷尬。
盧學叡自認當時實在負面的太恐怖，不過他現在已經走出低潮，也開始和其他人聯絡，並接下外景主持工作，現在的他也不再執著一定要發片，珍惜每個機會。至於林宥嘉聽聞此事後也表示完全不知道此事，還打趣說「當時當兵聽他推薦選了藝工隊，怪不得這麼辛苦。」
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。