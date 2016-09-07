眼紅林宥嘉　盧學叡自爆吞藥尋死

盧學叡近來接受專訪，坦言過去低潮時曾眼紅林宥嘉等人。（圖／本報系資料照片）

從選秀節目《超級星光大道》出身的歌手盧學叡，儘管在比賽拿下第四名的好成績，雖然發了兩張專輯，可他事後星路不順，更和唱片公司解約，演藝成績平平，收入也銳減。盧學叡在接受專訪時，竟語出驚人表示曾經吞藥自殺，更說眼紅林宥嘉、楊宗緯以及蕭敬騰的好成績。

盧學叡當時在選秀節目表線亮眼，外型也很受矚目，比賽結束後他也獲得唱片公司賞識發了專輯，可最後與公司理念有落差，他解約後工作也受到影響，收入驟減。他近來接受《壹週刊》專訪時透露，有回要領錢繳房租，發現戶頭竟然不足500，絕望之餘，盧學叡竟吞藥輕生。

好在朋友聯絡不上盧學叡，緊急發現他救回一命，但他事後負面情緒依舊很重，當時更好恰逢林宥嘉、楊宗緯以及蕭敬騰等人風光發片，他心裡很不是滋味，就連和朋友去唱歌，點林宥嘉的都會讓他很眼紅；甚至有回出席公益活動，看到以前戰友，他也跳過林宥嘉，場面尷尬。

盧學叡自認當時實在負面的太恐怖，不過他現在已經走出低潮，也開始和其他人聯絡，並接下外景主持工作，現在的他也不再執著一定要發片，珍惜每個機會。至於林宥嘉聽聞此事後也表示完全不知道此事，還打趣說「當時當兵聽他推薦選了藝工隊，怪不得這麼辛苦。」

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(中時電子報)