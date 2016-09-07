勞動部新世代社群經營講座 週日網路報名
為協助青年釐清自己的職場規畫，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)於9月11日(日)邀請青年社群與企業社群共聚，透過「新世代社群經營方式」講座進行對話，由品牌推手李伯彥的專題分析引導下，讓不同世代、不同社群及不同產業相互交流。
青年們將透過座談的分享，深入了解社群運作技巧，讓社群經營經驗為工作履歷加分，創造職涯的轉捩點，並從社群的交流中了解企業對人才的需求；同時企業也能在互動中了解新世代年輕人想法，進而達成企業招募適合人才的管道。藉由YS職涯服務整合平臺提供社群間相互了解與對話的橋樑。
這場「新世代社群經營方式」講座於週日(9/11)上午9時30分於YS進行採網路報名，歡迎有興趣的民眾前往參與，相關活動資訊請洽勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(高雄市前金區五福三路21號東南水泥大樓8樓)，電話：07-2313232，或上YS官網查詢報名。
(中時)
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