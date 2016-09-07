驚！到了這年紀 男性吸菸率飆升逾11％

27歲的小楊，大學畢業前從未吸過菸，5年前投報國軍志願役，在軍中開始吸菸，休假和國中同學相約打籃球時，打半小時就嚷著沒力，體力明顯下滑。衛福部國健署指出，統計顯示，國內男性從大專院校畢業後，吸菸率暴增逾11％，且該階段正值入伍年齡，恐影響國家戰力。

根據國健署2015年「成人吸菸行為調查」顯示，去年我國18~20歲的男性吸菸率為13.6％，但21~25歲則暴增到24.7%，國防部「國軍官兵健康調查表」資料也顯示，2014年的義務役官兵、入伍新訓時的吸菸率達31％，2011年入伍的志願役官兵、新訓時的吸菸率更高達37.4%。

國健署署長王英偉指出，國軍是保衛國家和人民的第一線，為了促進國軍健康和提升國家戰力，國健署近年積極和國防部共推軍中戒菸活動，包括戒菸教育、戒菸班、戒菸就贏比賽等等。他表示，該成果已有明顯效果，前年入伍的義務役，去年退伍時、吸菸率已降到25.4％，降幅逾5％；5年前入伍的自願役，在去年服滿4年役期時，吸菸率更降到23.9％、降幅達13.5％。

國健署和國防部於今年5~7月，辦理｢國軍105年戒菸就贏比賽｣，報名參賽組數共2525組，較過去2年的1431組和1281組，成長近2倍。根據國防部軍醫局統計，去年參賽者的1個月點戒菸成功率達38.9％，今年還將辦理戒菸成功者的萬元禮券抽獎，盼能達到更好的點戒菸成功率。

國健署健康教育及菸害防制組副組長羅素英指出，據統計，雖政府積極推動菸害防制下，國內18~20歲男性，吸菸率3年來下降2.1％、21~25歲男性則下降4.9％，但仍顯示有多數男性，在離開校園、轉換身分後，想藉著吸菸來證明自己「長大了」，殊不知會因此賠上自己健康。

王英偉強調，愈早戒菸效果愈好，再晚戒菸都還是對身體有幫助，呼籲吸菸者可善用國內逾3400家戒菸醫療院所和社區藥局、或國軍菸害暨檳榔防制服務中心，戒除吸菸的壞習慣。

(中時)