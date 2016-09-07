迫遷拉瓦克部落？高市府：族人滿意新環境

針對部分民間團體及民意代表對外發表高雄市政府迫遷目前居住於前鎮區中華五路拉瓦克部落居民，市府原民會駁斥並非事實，並表示市府長期關心與照顧部落原住民，以尊重與持續溝通的態度規劃安置方案，並無外傳迫遷說法。

市府原民會主任委員谷縱表示，拉瓦克部落座落於市有土地上，房屋以鐵皮或舊木板搭建，環境凌亂，去年4月及今年3月發生火災，共燒毀14間房屋，所幸無人傷亡。市府為顧及族人生命財產安全，歷經多次的溝通，於104年11月與居民達成部落集體安置的共識，全體簽署同意接受搬遷至鳳山區五甲台電宿舍，作為拉瓦克部落集體暫時安置之住所，已搬遷入住的排灣族韓姓住戶表示：由於拉瓦克部落居住環境品質欠佳，為讓下一代有更好的居住品質，決定選擇新環境，對於市府所安排的生活環境表示很滿意。

拉瓦克部落族人入住後，市府將補貼房屋租金，並針對族人生活扶助、就業服務、文化族語傳承、購屋貸款、兒童課輔等提供服務。谷縱強調，族人安置五甲台電宿舍租賃期至少10年，每戶每月租金3500元，第一年租金由市府全數補貼，第二年則視家庭經濟能力調整補貼額度。

谷縱說，市府為尊重拉瓦克部落族人意見，針對五甲台電宿舍整修情形，包括屋內牆壁油漆色系、磁磚色系與種類、傢俱等，皆充分與拉瓦克居民溝通，由住戶親自挑選決定，因此對於外界指摘市府迫遷拉瓦克部落感到無奈與不解。

拉瓦克部落原定於今年7月份進行搬遷，市府原民會也與部落居民共同規畫搬遷入厝儀式，後因部落內部爭議及外力介入，影響部落居民搬遷時程，原與市府原民會簽訂五甲台電宿舍租賃契約之21戶居民，目前僅1戶搬遷入住五甲台電宿舍，另有2戶將於近期搬遷完畢。

對此結果，谷縱表示，因拉瓦克部落內部爭議及外力影響，導致原簽訂租賃契約住戶停止搬遷，未來將持續與拉瓦克部落族人溝通，也呼籲外界莫再散布市府迫遷之不實謠言。

(中時)