家族嫌他帶賽 布蘭妮判賠前經紀人千萬
與曾經的夥伴在法庭纏鬥是什麼感覺？這小甜甜布蘭妮(Britney Spears)最知道！她被前經紀人山姆魯特菲(Sam Lutfi)怒告誹謗，而這場惡鬥官司近日終於落幕，兩方花了7年的時間，換來一場和解作為結局，並讓布蘭妮付出了千萬代價。
據TMZ報導，魯特菲在多年前提起告訴，怒告布蘭妮誹謗，他表示，布蘭妮的家人從2009年開始，就一直將天后事業的低潮怪罪給他，還說這都是因為魯特菲「帶賽」的原故，而魯特菲喊冤，直呼布蘭妮家族那席話超失控，因為導致天后低潮的原因，根本是因她濫用藥物成癮。
魯特菲告訴法官，布蘭妮一直猖狂地嗑藥，2008年甚至還為此住院，結果不檢討自己的壞習慣，反而說怪他這個做經紀人的沒幫她hold形象，讓他忍無可忍開告，法官曾於2012年將此案駁回，但魯特菲仍能上訴，最後布蘭妮妥協，付給佔有美金6位數的賠償金，但表示沒超過訴訟費用，也就是賠了50萬以下(淤約台幣1500萬)。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。