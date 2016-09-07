家族嫌他帶賽 布蘭妮判賠前經紀人千萬

前經紀人控訴布蘭妮誹謗，認為巨星及其家人將布蘭妮人氣下滑一事怪罪給他，而不檢討自己濫用藥物的問題。(左／達志影像、右／美聯社資料照片)

與曾經的夥伴在法庭纏鬥是什麼感覺？這小甜甜布蘭妮(Britney Spears)最知道！她被前經紀人山姆魯特菲(Sam Lutfi)怒告誹謗，而這場惡鬥官司近日終於落幕，兩方花了7年的時間，換來一場和解作為結局，並讓布蘭妮付出了千萬代價。

據TMZ報導，魯特菲在多年前提起告訴，怒告布蘭妮誹謗，他表示，布蘭妮的家人從2009年開始，就一直將天后事業的低潮怪罪給他，還說這都是因為魯特菲「帶賽」的原故，而魯特菲喊冤，直呼布蘭妮家族那席話超失控，因為導致天后低潮的原因，根本是因她濫用藥物成癮。

魯特菲告訴法官，布蘭妮一直猖狂地嗑藥，2008年甚至還為此住院，結果不檢討自己的壞習慣，反而說怪他這個做經紀人的沒幫她hold形象，讓他忍無可忍開告，法官曾於2012年將此案駁回，但魯特菲仍能上訴，最後布蘭妮妥協，付給佔有美金6位數的賠償金，但表示沒超過訴訟費用，也就是賠了50萬以下(淤約台幣1500萬)。

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(中時電子報)