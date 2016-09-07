香腸王沈聯旺稱遭恐嚇 前女友3友人起訴

台中一中街「香腸王」沈聯旺情史豐富，除涉及殺害中國籍羅姓女子外，還涉毆打前女友印尼籍謝姓女子、將其塞冰箱，案件均還在審理中，謝女的杜姓女友人疑因關心此案遭沈男恐嚇，遂找林姓、吳姓友人找沈男理論，要求其拿出12萬元解決，否則將「以其人之道，還至其人之身」，也將載他去山上塞冰箱。3人被檢方依恐嚇取財罪嫌起訴。

58歲沈男，原本從事豬肉進口，2002年間租下一中夜市店面賣大腸包小腸，中國籍女子羅愛珍受雇協助經營，也交往同住。相隔2年，沈男認識印尼籍謝女，幫謝女租屋並要她到店裡工作，2人進一步交往，謝女懷孕產下1子，期間沈男和羅女、謝女因三角戀情經常爭吵，羅女則數度離家出走，借住另名中國籍員工鄧女住處，並經常向鄧女訴苦。沒想到後來，鄧女又與沈男交往。

謝女供稱，2005年8月間，沈男載昏迷的羅女到住處找她，要她陪同外出，沈男稱是在酒裡下安眠藥，要她不要多問，接著開車至彰化大排，將羅女往下丟。事後，謝女每回和沈男吵架都遭威脅，「不聽話就要像羅女那樣把你弄掉」，去年9月，她被沈男塞入冰箱沒死，向沈男求饒放過她。

兩起案件都還在法院審理中，沒想到又傳出案外案，謝女的杜姓女友人也在去年9月間向林姓、吳姓友人提及因關心謝女案遭威脅，3人一起去香腸攤找上沈男，沈男堅稱不認識杜女，但林男、吳男還是恐嚇，「等一下把你押到山上埋掉，塞到冰箱裡」，要求其拿出12萬元解決。

沈男先向隔壁攤位借1萬元，又拿出當日1萬元營業額，先交給2人離去，事後趕緊報警查獲。

(中時)