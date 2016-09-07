日產汽車涉價格壟斷 西班牙罰600萬歐元

據澎湃新聞報導，西班牙國家市場與競爭委員會（CNMC）周一表示，經該委員會調查證實，2009年至2013年期間，幾家位於西班牙首都馬德里的日產獨立授權經銷商共同「協商」制定了幾款特定車型的折扣價，日產伊比利亞公司和兩家諮詢公司也參與其中。委員會認為此舉涉嫌壟斷市場價格，決定對日產開出600萬歐元罰單。

資料顯示，西班牙國家市場與競爭委員會成立於2012年2月，旨在保護市場公平競爭、協調部門職能，綜合了此前政府成立的全國能源委員會、電信市場委員會、全國郵政部門委員會、全國博彩委員會、航空經濟管理委員會、國家音像製品委員會以及全國競爭力委員會等部門職能。

委員會曾在2015年對西班牙最大的能源公司Iberdrola處以2500萬歐元的罰金，因為該公司通過欺詐手段抬高電價。

值得注意的是，日產在中國大陸也有過類似問題。去年9月，由於東風日產在廣東省實施價格壟斷，廣東省發改委依法對東風日產罰款1.233億元人民幣，對廣州地區17家經銷商罰款1912萬元人民幣。在2012年至2014年期間，東風日產曾與其廣東省內經銷商達成並實施了固定汽車轉售價格的壟斷協定，廣州區域經銷商之間也曾召開多次會議，達成並實施了固定相關車型價格的壟斷協定。

(旺報)