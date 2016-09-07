NASA明執行小行星計畫 將帶回石頭樣本

美太空總署將發射探測器前往蒐集樣本，此圖為模擬畫面。（圖/美聯社）

美國航天太空總署（NASA）將於明日發射探測器至小行星貝努（101955 Bennu），進行名為「歐西里斯-雷克斯」（OSIRIS-REx）的7年期任務，預期將帶回行星上的石頭樣本回地球，這將是自阿波羅號（Apollo）帶回月球岩石以後，最大的太空石頭樣本運送任務。

據美聯社（AP）報導，美國航太總署將在明天（9/8）美東時間早上7點05分於佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）空軍基地發射探測器至小行星貝努，取得行星岩石樣本後，在2023年返回地球，該探測器任務範圍將涵蓋超過60億公里。這顆小行星貝努是被判定有撞擊地球可能的天體之一，直徑約492公尺，1999年被發現、是一顆形成於45億年前的星體，貝努之名則來自古埃及神話的不死鳥貝努，由一名9歲男童命名。

本次「歐西里斯-雷克斯」計畫的探測器實照。（圖/美聯社）

該計畫希望從貝努小行星上取回岩石，能有對於太陽系如何建立和地球生命的起源有更多的解釋。航太總署表示，探測器預計於2018年8月登陸貝努，科學家們希望能取得泥土與礫石至少60公克、至多能有4、5百克的量。這將是自1969年阿波羅登月計畫（Project Apollo）由阿波羅11號（Apollo 11）帶回月球岩石後，最大一次的太空採樣計畫。

OSIRIS-REx: Journey to an Asteroid 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲

NASA's OSIRIS-REx Asteroid Sample Return Mission 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲

探測器採集樣本後預計在2021年啟程返回地球，經過2年多的旅程後，在2023年9月24日抵達地球，在降落傘的協助下著陸於美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City, Utah）基地，而裝載岩石樣本的箱子則會被送到休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center in Houston）展開下一階段的研究。

而身為團隊負責人的亞利桑那大學（University of Arizona at Tucson）教授丹特（Dante Lauretta），給這個計畫下了一個美好的註解，「這將是一次偉大的旅行，為了帶回改變科學的財富。」

(中時電子報)