首位官派俄羅斯華語教師 美女老師當先鋒

台師大應華系助理教授陳雅芳是台灣第一位官方外派至俄羅斯教華語的老師，今分享教學歷程。（余祥攝）

「俄羅斯開拓者」台師大應華系助理教授陳雅芳是台灣第一位官方外派至俄羅斯教華語的老師，有別於中國大陸和俄羅斯較為傳統、嚴肅的教學方式，她把互動、演戲等多樣模式帶入教學，並且堅持用繁體字教學，鼓勵學生藉著語言更認識台灣文化，許多俄生受到她的啟發，後來紛紛來台灣的大學學習華語。

為了推廣華語教學，教育部從2009年開始，至今已選送607名華語教師赴美國、加拿大、日本、德國、捷克、泰國、印尼等16國學校任教，今年也選派了130名華語教師，即將在明年到各國任教。

一路攻讀俄文、畢業於政大俄文所、台師大華研所的陳雅芳，因為曾到俄羅斯交換，對於當地的生活、語言、文化都有所瞭解，因此選擇到俄羅斯莫斯科大學亞非學院任教，俄學校給予老師很大的教學自由，因此她自備了台灣教材今日台灣、迷你廣播，希望讓學生透過繁體字更了解台灣。

隨著中國經濟的崛起，俄羅斯對於華語教育越來越重視，但大部份的華語老師都來自中國大陸，對於簡體字較為熟悉，但陳雅芳堅持用繁體字教學，她鼓勵學生，既然會了簡體字，再多會繁體字以後到華文世界就通行無阻，更重要的是，還贏過很大部份的中國人。

她喜歡用生動活潑的教學方式，讓學生練習口語，學生不但跟她很親近，華語也有很大幅度的進步，這樣的教學方式，讓俄羅斯從沒有台灣教師，到至今已有10所俄羅斯的大學邀請台灣教師到當地任教，還有不少學生選擇來台學習中文。

中原應華系畢業的陳佩鳳去年到泰國一所國小任教，因為泰國「教師跑班」的制度，1人要面對560位零起點的小學生，甚至當地的教室沒有多媒體設備、黑板凹凸不平，讓許多她事先準備的教具都失靈，後來她自編對話教材、字卡結合許多小遊戲，激發孩子分組競賽的榮譽心。

陳佩鳳建議，想要從事海外教學的老師，除了需要俱備華語文認證、第二外語專長外，也需要有隨機應變的能力，在沒有多媒體的環境下，如何用肢體、遊戲吸引學生，還要熟知中華文化教學，但最重要的就是「要有勇氣踏出這一步」。

(中時)