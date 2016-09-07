中央社遭爆要求記者拉業配 私設帳戶藏佣金

民進黨立委王定宇踢爆中央社不僅要求記者拉業配新聞，更以一名社內女員工名字在外私設帳戶，專放結餘的佣金差額，形同黑箱小金庫。(圖取自維基百科)

民進黨立委王定宇今舉行記者會，踢爆中央社不僅要求地方中心、國內新聞中心記者、商情新聞中心拉業配新聞，更以一名社內女員工名字在外私設帳戶，專放結餘的佣金差額，形同黑箱小金庫。王定宇抨擊，中央社對內都稱這筆私帳是給記者的差旅費或表現良好獎金，但預算完全沒編列，事涉不法，要求文化部、廉政署介入調查。

王定宇指出，中央社的地方記者都被告知，「你們跑的業務跟你們年底的考績有關係」，根本把記者當業務人員；以往中央社記者的稿件會直接登上網路，現在只有7成會登，但只要記者告知社方「這則與業務有關」，就可登上網頁。王批評，中央社董事長陳國祥過去說未要求記者拉業配的說法「根本公然說謊」。

王定宇也質疑，過去中央社曾說業務佣金是2成，記者若拉業配，最多不超過1成佣金，但有一說佣金高達3成，若只給記者1成，「其餘佣金流到哪了？」更何況佣金都由總社財務部撥款入帳，未見領據也沒呈現在財報。

王定宇也爆料，他得知社方以行政部門一名女員工名義開設私帳，把結餘下來的佣金都放在裡面，對內說法卻稱是彈性用於記者差旅費跟獎金，根本未依法編列，要求廉政署要立即展開調查佣金流向。王定宇呼籲，行政院長林全依組織辦法撤換中央社董事長，董事會也應依組織章程撤換社長樊祥麟。

(中時)