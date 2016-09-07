山泉水藏危機 近2年逾360人中毒
中秋節連假上山遊玩，見到冰涼山泉水別亂喝，食藥署今表示，近1年半共發生3起、超過360人因生飲山泉水感染「諾羅病毒」中毒案例，呼籲一定要煮沸5分鐘再喝。
看似清澈乾淨的山泉水暗藏危機，衛福部食藥署研究檢驗組科長林旭陽今天表示，近年美國、中國大陸都曾發生民眾飲用野地或瓶裝的山泉水，導致大規模感染「諾羅病毒」案例，西班牙還曾出現4000人同時食物中毒的狀況。
林旭陽說，「諾羅病毒」是已開發國家中最容易引發腸胃炎及食品中毒的主因，具有高傳染、高致病力，只要10顆病毒顆粒就會致病，對酒精也有抗性，症狀包括嘔吐、噁心、肌肉酸痛、水樣性腹瀉、倦怠、發燒等症狀。
林旭陽指出，山上的山泉水未經商業滅菌，可能因群體集中取用而增加受害人數，呼籲民眾一定要煮沸5分鐘再喝，洗手或洗滌餐具時也應注意用水是否安全無虞，避免諾羅病毒感染。1050907
(中央社)
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