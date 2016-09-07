陸使館遇襲案 攻擊者是維族東伊運成員
吉爾吉斯官方調查指出，8月30日駕車以炸彈攻擊中國大陸駐吉國大使館的死者，是敘利亞境內的「東土耳其斯坦伊斯蘭運動」維吾爾族成員。這一組織長期主張新疆獨立。
綜合法新社及俄羅斯媒體報導，吉爾吉斯國家安全委員會6日公布調查報告，得出上述結論。
吉爾吉斯官方表示，這起攻擊事件的主謀是敘利亞境內的恐怖主義團體，他們持有吉爾吉斯護照。其中，駕車攻擊的死者是敘利亞境內的「東伊運」成員、1983年生的哈利洛夫（Zoir Khalilov）。
報導指出，吉爾吉斯已逮捕同案5名嫌犯，另有4人在土耳其，吉國已要求土耳其交出藏匿在伊斯坦堡的爆炸嫌犯同謀。因為，吉國官方調查直指，這些同謀在伊斯坦堡策劃並協調資助這起攻擊。
據調查，哈利洛夫持塔吉克護照，8月20日從伊斯坦堡飛往吉爾吉斯首都比許凱克，並在8月30日駕駛一輛三菱越野車犯案。
至於犯案車輛，則由1名吉爾吉斯籍、屬烏茲別克族的同夥購買。而此人接受過恐攻訓練，除購車外還負責裝置炸彈，但案發前數小時就搭機逃往土耳其。1050907
(中央社)
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