國民黨智庫：蔡總統滿意度48.4%

中國國民黨智庫今天公布最新民調，48.4%受訪民眾滿意總統蔡英文，38.7%不滿意；行政院長林全滿意度45.1%，不滿意37.1%。

國民黨智庫國家政策研究基金會上午公布「誰不滿意蔡總統的施政」民意調查；這份民調於8月25日至9月1日進行，調查結果完成1077份，在信心水準95%，正負誤差3%。

民調除調查蔡總統與林全的滿意度外，也進一步詢問受訪民眾是否認為蔡總統做不好是前總統馬英九的問題，民調指出，47.7%認為馬英九留下的問題導致做不好，但不同意這個說法也有47%。

民調指出，54.5%民眾不滿意政府對太平島仲裁結果的看法，26.7%滿意。45%民眾認為未來兩岸關係沒有改變，30.1%認為變緊張，覺得緩和的有13.2%。

蔡總統不滿意度38.7%，民調將各投票類型分為8大類，進一步交叉分析指出，2012年沒有投票或未說投誰、2016年投給朱立倫的受訪民眾，有86.2%不滿意蔡總統比例最高，其次是2012投馬英九、2016投朱立倫不滿意蔡英文有76.9%；2012年投馬英九、2016年投蔡總統的改投族，也有29.7%不滿意蔡總統。

交叉分析顯示，2012、2016年都投蔡總統，有高達80.3%同意蔡總統做不好是馬英九因素；2012、2016年都投國民黨的民眾，只有14.9%認同這樣的說法；2012年投馬英九、2016年投蔡總統，有41.4%不同意這樣的說法。

林全不滿意度37.1%，進一步分析，以2012、2016年都投國民黨不滿意的比例最高，達73.6%；2012年投馬英九、2016年投蔡英文也有25%不滿意林全。

30.1%民眾認為未來兩岸關係變緊張，進一步分析，2012、2016年都投國民黨贊同的比例最高，有67.5%；2012年投馬英九、2016年投蔡總統也有32.1%認同；2012、2016年都投蔡總統的只有9%認同。

54.5%民眾不滿意政府對太平島仲裁結果的看法，2012年投馬英九、2016年投蔡英文的改投族，有51.4%不滿意；2012、2016年投蔡總統的受訪民眾，也有28.4不滿意。

出席記者會的淡江大學政治經濟學系副教授包正豪說，民調顯示，總統「賞味期」短，相當罕見，這不純然是蔡總統的問題，可能民眾已累積很多不滿，對總統期望又高，一旦民眾認為沒做到應該做的事，很快會將不滿意投射出來。1050907

(中央社)