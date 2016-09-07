帕運揭幕在即 里約熱內盧將再度沸騰
2016年帕拉林匹克運動會（Paralympics）今天將在撙節與禁藥背景中揭幕，巴西里約熱內盧馬拉卡那體育場（Maracana）將再一次成為大型運動會的開幕式場地。
法新社報導，南美首場奧運3週前閉幕之後，里約熱內盧再度迎來4300名盼望名留運動史的帕運選手。
備受注目的明星包括伊朗舉重選手拉曼（Siamand Rahman）、英國輪椅競速選手維爾（David Weir）和中國大陸視障短跑女將劉翠青。
本屆帕運新增輕艇和鐵人三項兩個項目，總計22項，共有來自161國的選手參賽，但其中不包括俄羅斯選手。
俄國帕運代表隊在2012年倫敦帕運奪牌數僅次大陸，但世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）報告披露俄國國家資助大規模禁藥計畫之後，國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）禁止俄國選手參加7至18日的帕運。
本屆共有6個國家首度派運動員參加帕運，包括阿魯巴、剛果、馬拉威、索馬利亞、聖多美普林西比民主共和國、多哥共和國。1050907
(中央社)
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