張景森臉書發言 林佳龍：出發點是善意
台中市長林佳龍今天表示，行政院政務委員張景森日前在臉書(Facebook)發文「中國遊客是我們最需要交的朋友」表達的是個人立場，出發點是善意的，不用擴大解釋。
林佳龍上午出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果展活動前，媒體詢問陸客的議題。他指出，中國大陸觀光客減少的原因，有一部分來自兩岸關係，另一部分則是「錯誤認知」，以為台灣人不歡迎陸客。
林佳龍指出，對於誤解，可適當說明並表達歡迎之意，對台灣長遠發展及兩岸關係來說，都是正面的。過去有陸客來台旅遊後，寫下旅遊文章提到「台灣最美麗風景是人」，對台灣留下深刻好印象，其實這也是台灣影響中國大陸很好的方法。
對於近日有關張景森表示台灣須加強對陸客釋出善意的議題，林佳龍則說，這樣的出發點是好的，在兩岸關係不確定情況下，仍拋出善意，站在地方首長立場上，他也表達支持。既然台灣最美的風景是人，台灣的軟實力，如何透過兩岸交流呈現出來，必須有賴大家的努力。
另外，對張景森日前在臉書發文「中國遊客是我們最需要交的朋友」一事，林佳龍表示，張景森留言僅代表個人立場，但詳細看內容，其實出發點也是善意，不用擴大解釋是否代表政府，或有何政策上的轉變。站在地方政府立場上，我們希望台灣應更有信心，伸出熱情的雙手歡迎陸客來台灣觀光旅遊。1050907
(中央社)
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