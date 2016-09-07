彰基醫院新大樓建天橋 民眾疑慮安全
彰基醫院有意在兒童醫院興建新大樓引發周邊居民反彈，民眾擔心連接大樓間的天橋有危險，增加交通不便，砲轟彰基不顧民意。
彰基醫院則回應指出，彰基興建新大樓，是想要提供民眾更多的服務，讓民眾享有更好的醫療服務，居民擔心天橋安全等問題，他們一定會注意。
彰化基督教醫院有意在彰基四期兒童醫院對面興建新的醫療大樓，新的醫療大樓包含復健科、精神科等科的門診以及精神科病房，而院方計畫興建天橋以及地下通道，連接2棟大樓，不過彰基的計畫卻引起周邊華北里、光南里等鄰里居民的反對。
彰基醫院今天由副院長周賢彰等人率領規畫工程的建築師，在彰化市介壽藝文館召開說明會，不過出席說明會的居民們一面倒的批評彰基院方，彰化市光南里蔡姓里長說，先前居民已經忍受彰基四期大樓帶來的交通不便以及安寧受到影響，如今又要蓋新大樓設天橋連接，他們擔心如果發生地震會有危險，且彰基醫院要蓋天橋等也沒有跟居民協調與溝通。
彰基醫院副院長周賢彰則說，彰基興建新大樓，是想要提供民眾更多的服務，讓民眾享有更好的醫療服務，興建天橋與地下道是為了解決交通問題，居民所擔心天橋安全等問題，他們都有注意，也會加強安全係數，工程計畫都已經送件，他們已經聽到民眾的聲音，但他們會再度和居民溝通，解除居民們的疑慮。
不過周賢彰的回答並無法讓居民們滿意，包括住在彰化市光南里、華北里的數十位民眾以及里長、市民代表，隨即前往彰化基督教醫院總院大門口舉白布條抗議，表達他們的不滿。1050907
(中央社)
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