時隔半年 陸住建部再提房市調控

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中國大陸住建部新公布文件提及房市調控，指示根據房地產市場分化的實際情況，分類調控，因城施策。實施住宅用地分類供應管理，完善和落實差別化稅收、信貸政策。

大陸住房和城鄉建設部官網6日公布「貫徹『法治政府建設實施綱要（2015～2020年）』的實施方案」。

澎湃新聞今天報導，這是自今年3月份大陸全國兩會（中國人民政治協商會議、全國人民代表大會）以來，住建部文件中首次涉及房地產市場調控問題。

方案全文共7000餘字，共出現10次房地產的字眼。在主要任務和具體措施方面，有關房地產的表述主要歸結為完善房地產宏觀調控。

其中第1條第3點規定：完善房地產宏觀調控。根據房地產市場分化的實際，堅持分類調控，因城施策。堅持加強政府調控和發揮市場作用相促進，使房地產業與經濟社會發展和群眾居住需求相適應。

方案中提到，建立全國房地產庫存和交易監測平台，形成常態化房地產市場監測機制。實施住宅用地分類供應管理，完善和落實差別化稅收、信貸政策。1050907

(中央社)