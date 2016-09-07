快閃熱舞紅藍白 新北經發局新制服

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新北市政府經濟發展局推出新制服，由輔仁大學織品服裝系設計組的學生，為經發局量身設計。簡潔的線條與配色中，以紅、藍、白三色混搭。（經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年9月7日

新北市政府經濟發展局推出新制服，是由輔仁大學織品服裝系設計組的蔡嘉維、江奕憲與周孟儒3名學生，為經發局量身設計。簡潔的線條與配色中，以紅、藍、白三色混搭。

新北市政府經濟發展局今天表示，台灣紡織產業已由勞力密集，轉為技術與資本密集的創新科技產業，並以機能性布料聞名國際。

新北市是台灣紡織產業重要聚落，境內除了有紡織研究所，還齊聚眾多從事機能性紡織品生產及貿易的紡織企業，台灣能在國際上享有「紡織矽谷」的美譽，新北市紡織業者居功厥偉，扮演著重要關鍵。

經濟發展局員工與機能性廠商合作，穿上新的制服，展現熱情與活力，也突顯新制服的美觀和機能性，吸引不少洽公民眾注目。

新制服結合經發局的識別標誌（logo），富有經發局意象，並使用簡單的藍與粉紅，兩種顏色和斜邊線條，表現出簡潔、活潑的特色。

經濟發展局長施威全說，制服設計完後，由新北市府經發局輔導廠商世享勝業有限公司提供布料、台灣創意家實業製作打樣，結合產、官、學，是產學合作的代表。

新北市「機能紡織i時尚」動態時尚秀，今天在新北市府前的市民廣場舉行，時尚秀以「動‧就是時尚」為主軸，除邀請名模王尹平走秀，經發局員工也穿著新款制服熱舞。

經發局表示，為將新北市機能性布料產業導入時尚元素，市府媒合紡織業者與輔仁大學織品服裝學系師生，以產學合作方式開發機能兼具時尚的樣衣，經由動態秀，展現新北市優質機能性布料與設計人才優勢。1050907

(中央社)