賓士猛撞蒲亭BMW配車 最親信駕駛慘死
俄羅斯媒體披露，總統蒲亭的黑色BMW配車今天行駛莫斯科街道時，遭跨越中線的對向驕車高速迎面衝撞，據信是蒲亭最親信的駕駛當場喪命。蒲亭當時不在車上。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，莫斯科庫圖佐夫大街（Kutuzovsky Avenue）的閉路電視監視畫面顯示，對向車道急馳的賓士（Mercedes）轎車突然失控跨越中線，迎面撞擊這部BMW總統配車後，又彈回原來車道才停下，車頭已全毀。遭撞BMW則在緊急右拐後停下，車頭也嚴重受損。
媒體報導，登記為俄國國會上院聯邦院（Federation Council）財產的總統配車當時由蒲亭最親信司機所駕駛，這名司機當場死亡，所幸蒲亭當時不在車上。情況危急的肇事賓士車駕駛則被送醫急救。
喪命司機姓名不詳，據報擁有逾40年開車經驗，是蒲亭的正式駕駛。警方僅證實正展開調查，未透露其他細節。
車禍發生後，當局封閉庫圖佐夫大街，現場清理工作耗數小時，附近交通大打結。（譯者：中央社何宏儒）1050907
(中央社)
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