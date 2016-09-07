蔡其昌：立委表現6成靠助理
立法院副院長蔡其昌今天表示，預算不當浮編沒顏色之分，選民要看的是立法委員能否扮演好稱職監督角色，而立委助理是靈魂人物，立委有時像布袋戲，表現好不好，6成靠助理。
為檢視新政府首次編列的中央政府總預算案，民主進步黨籍立委賴瑞隆、蔡適應等人主辦的「2017中央政府總預算研習講座」開課，邀曾是助理的蔡其昌致詞。
蔡其昌開玩笑表示，現在很奇怪，凡是助理講習，就要找他講話，可能他是助理出身，且從助理出身當到立法院副院長的可能不太多。
他說，透明時代，預算浮編不對，沒顏色之分。民主社會，本來行政立法在國家制度的設計中就存在這樣的討論，選民要看的是立委能否一定程度跳脫政黨意識，扮演好監督角色。
蔡其昌表示，助理是靈魂人物，立委有時會像布袋戲，是助理傳聲筒，助理準備好資料讓立委上台表演，助理非常關鍵。
賴瑞隆說，立法院很重要職責是審預算，這屆有很多新科立委，預算審查會期會遇到相當多問題，希望透過專業講師介紹，讓國會助理群更了解預算編列過程及審查，協助立委監督。
蔡適應表示，預算書助理看最多，但助理看預算書不是為立委，而是為立法部門及國家、人民監督預算，好的立委團隊看預算能力很重要，才能了解政策，決定國家未來前途方向，不只省錢，更要懂得用錢。1050907
(中央社)
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