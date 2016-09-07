華語師赴俄開疆闢土 台式教法搏好評

教育部今天舉辦華語教師赴國外任教經驗分享會，台灣師範大學應用華語系助理教授陳雅芳，是到俄羅斯的第一位台灣教師，活潑教法獲得好評，讓許多大學紛紛引進台籍華語師。

俄國近來華語學習需求大增，但多數大學聘請的都是中國大陸籍的教師，上課較為一板一眼。陳雅芳到莫斯科大學亞非學院任教時，身負開疆闢土的責任，顛覆了當地的華語學習模式。

陳雅芳指出，亞非學院要求配合俄籍教師的進度和內容，幸運的是，和她搭配的俄籍師，給予極大的授課自由，讓她可以自行選擇教材及授課內容。

陳雅芳強調互動教學，配合活潑的上課方式，讓俄羅斯學生勇於開口。她也鼓勵學習台灣正體字，認為更能瞭解中華古代文化，甚至可贏過簡體字使用者。

由於陳雅芳授課成效良好，當地大學對台灣華語教學越來越有信心，現在已有10所大學願意聘請台籍師，願意付出的薪水也3級跳。不過最讓陳雅芳得意的，還是有3位俄羅斯學生受到她的影響，後續來台深造。

教育部指出，華語教師是具挑戰意義的工作，能將台灣教育延伸到海外發揚光大，希望更多青年學子投入教學行列。1050907

(中央社)