大雨沖路基 台南咖啡公路傳崩塌
台南市東山區著名的觀光景點「175咖啡公路」，18公里處疑似因連日降雨出現路面崩塌，市府工務局已緊急封閉進行搶修，預計兩天無法通行，請用路人改道。
台南市政府指出，今天上午獲報在東山區東原往碧蓮寺方向的175線道路18公里處，路面崩塌無法通行；經相關單位到場會勘後，已拉起封鎖線管制。
相關單位初步觀察後，發現崩塌地點位於溪流上方，屬於路基較容易流失的路段；工務局已先採用高強度混凝土進行搶灌作業，阻斷雨水滲入掏空路基，降低土壤的孔隙水壓，以防止災害擴大。
市府指出，修復作業要等到天氣放晴後進行，施作工期約2至3天，才能再開放通車。對於後續整體復建規劃，將提報中央災害復建處置。替代道路為南下改由南104及南104-1線；北上改由南105-1線。1050907
(中央社)
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