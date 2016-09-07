全教總退出年改會 林萬億：盼留下貢獻心智

全國教師工會總聯合會今天宣布退出總統府國家年金改革委員會，年金改革委員會執行長、行政院政務委員林萬億表示，對此非常遺憾，希望全教總可以留下貢獻心智。

全教總上午正式宣布退出年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。

林萬億表示，對此感到非常遺憾，還是希望當初加入年金改革委員的團體代表或個人代表都能夠一本初衷，繼續為國家年金改革貢獻心智。

他表示，對於全教總提出在過去11次會議中，會議進行效率或許不能滿意各界期待，會在未來加速腳步，依照既定步驟進入年金制度實質議題討論。希望在未來討論過程中，委員都能聚焦在議題上，理性為制度設計進行更充分廣泛討論。

林萬億表示，過去在委員會議中，的確出現委員間用語言相互挑釁，甚至涉及人身上不甚尊重的言語，以至於很多誤解或不正確資料在其他管道上流傳，造成委員之間不諒解，也影響社會大眾對某些制度錯誤理解。

他表示，年金改革辦公室已透過各種管道進行澄清，或許無法涵蓋所有面向，導致全教總在內，認為受到不實言論的攻擊。如果造成這樣的後果，年改會確實應該更積極、廣泛蒐集各種資料，主動澄清。

林萬億表示，目前年改會中現職教師有3席，1席是全教總，另2席是台灣高等教育產業工會與全國教育產業總工會（全教產），如果未來還需補1席相關教師團體代表，會徵詢各界意見，也會和全教總聯繫，希望全教總還是可以留下來，一本初衷為年金改革貢獻智慧，或推薦其他團體代表。

是否擔心全教總退出會產生蝴蝶效應？林萬億表示，目前沒聽到有其他團體要跟進，未來也會儘量讓委員不要受到不實言論攻擊或人身尊嚴受到傷害的挑釁。

他表示，副總統陳建仁目前人在國外，對此也非常關心，希望委員都能本於當時約定，雖然沒有委員倫理規範，但要身體力行。

林萬億表示，當初認為委員多是有社會經驗、來自各團體的領導者，不需要有文字敘述的委員倫理，但既然不需要，就該把委員倫理內化為行為，和平理性聚焦在年金改革議題上。

他表示，在明天的年金改革委員會議中，也會請委員一起思考，即使沒有文字，是否要強調所有委員儘量避免人身攻擊或不實言論。團體之間意見不同可以理解，但不應造成委員感覺受到攻擊。1050907

(中央社)