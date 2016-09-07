歐洲首座啤酒噴泉誕生 僅供小酌無豪飲
數百名啤酒愛好者跟好奇民眾今天聚集在斯洛維尼亞的1個小鎮上，要一探歐洲第1個「啤酒噴泉」的究竟。
然而，法新社報導，這個幾年前由當地企業家一起夢想建立的札雷科（Zalec）新景點，沒辦法讓飢渴的觀光客如他們所期待的，大杓大杓舀起那泊泊湧出的大量琥珀色甘露、痛快暢飲。
支付6歐元（新台幣213元）的費用，你只能拿到1個有著微晶片的特殊酒杯，可從不同的出酒閥取5次相當適量的啤酒，每次約100毫升。
市長柯斯（Janko Kos）表示：「重點不是讓人們在這裡喝個爛醉，而是推廣喝啤酒的文化。」
但柯斯堅稱，跟其他國家比起來，這裡的訂價仍相當具有競爭力。（譯者：中央社許湘欣）1050907
(中央社)
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