得易Ponta聯手中油 100點換100元中油購物金，復興航空也加入轉點

得易Ponta聯手中油，100點換100元中油購物金，9月9日起加入新夥伴復興航空。圖：張佩芬

復興航空加入轉點，左起東森整合行銷總經理宋湘嵐、興航副總經理陳逸潔、行銷協理吳淑娟。圖：張佩芬

得易Ponta全力衝刺Q4新會員數，砸重金祭出夢幻逸品大抽獎活動，並首次與國營事業機構台灣中油進行紅利點數轉換，首次兌換可用得易Ponta 100點換成100元中油購物金，再抽一年免費加油金，復興航空也加入轉點行列，為年底目標突破400萬會員數完整佈局。

加上全台北中南交通累點全面啟動，捷運、台鐵、公車及腳踏車，串聯起通勤族交通累點完整版圖。會員召集令9/1起活動開跑，不僅於東森購物台放送大量廣告宣傳，更加入ETtoday行動廣宣的大量挹注，短短七天，會員數激增20萬，電視購物搭配大型新聞流量管道宣傳策略奏效外，也突顯共通點數經濟時代來臨，消費者想省錢賺荷包，還未加入得易Ponta手腳要快。

經濟不景氣，懂得聰明消費就能輕鬆累積點數，人人都能當「點神」，不用等加薪，年底抽中百萬夢幻逸品來犒賞自己。東森整合行銷表示，消費者只要在東森購物、義美食品、OK超商、萊爾富便利商店等得易Ponta合作特約商消費，或乘坐大眾交通工具，進行得易Ponta累點，不限消費金額均可獲得抽獎機會。

也可將累積到的點數轉換為中油購物金或一卡通加值金兌換券(可至ok超商用得易Ponta 2525點兌換為一卡通100元加值金兌換券)，把車資或油錢再賺回來。會員不但可實質獲得回饋，還有機會抽中夢幻逸品，百萬名車、iphone7、 Dyson吸塵器、和長榮台北日本來回機票，消費愈多中獎機率愈高，得易Ponta持續整合不同合作特約商，再加入亮眼的行銷優惠，架構出多元完整的點數生活圈。

東森集團旗下得易Ponta點數公司，繼與銀行、航空公司、訂房網站合作轉點後，跨業轉點機制再下一城，東森整合行銷公司宣布與台灣最大的石化能源公司台灣中油攜手合作，這也是得易Ponta首次與國營事業機構進行紅利點數轉換，10月底前得易Ponta會員可用100點，兌換價值100元中油購物金，雙方共同釋出超值轉點優惠外，再推出週週抽10萬點，月月抽免費停車費，以及最大獎一年免費加油金，價值5.2萬元，總優惠及獎金價值近百萬元，會員將是最大贏家。

此外，9/1起跑的「會員召集令。夢幻逸品大抽獎」活動，得易Ponta會員至任一特約商消費不限金額可獲得1次抽獎機會，消費2次即有2次抽獎機會，獎項包括百萬名車、iphone7、 Dyson吸塵器、和長榮台北日本來回機票，消費越多中獎機會越高。東森整合行銷總經理宋湘嵐表示，這些贈品都是會員心目中最想擁有的夢幻逸品，透過此活動不僅活絡舊會員，更要吸引尚未加入會員的消費者加入，預計在年底前號召百萬新會員加入，達成會員數破400萬的目標。

慶祝得易Ponta與台鐵及雙北市公車全面累點上線，9月份每次搭乘加碼送得易Ponta 10點(含原搭乘贈點)，凡搭乘台鐵、雙北市公車、北捷、YouBike、國光客運、葛瑪蘭客運均享加碼贈10點，轉乘再送得易Ponta 1點(轉乘包括雙北市公車轉乘北捷/YouBike以及台鐵轉乘北捷/YouBike/雙北市公車/台中市公車/高捷/高雄市公車/Cbike)，北中南及各項大眾交通工具皆全面累點啟動，串聯起全台通勤族交通累點完整版圖。

航空公司哩程轉點除日航、長榮航之外，9/9起加入新夥伴復興航空，復興航空1,500哩轉得易Ponta4,000點。9/9-12/9還有加碼活動，只要是得易Ponta全新會員並使用復興航空哩程轉換成得易Ponta點數，另加贈100點。

(工商)