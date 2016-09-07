中秋佳節送禮兼做環保 選這些就對了
中秋佳節送禮兼做環保，首選碳標籤商品！環保署統計，從2010年至今已有422件產品取得該標籤使用權，未來還可透過綠色集點折扣購買碳標籤商品。環保署表示，明年將研擬碳標籤商品展延成功的獎勵，期望大眾能支持有環保意識的商品。
環保署從2010年5月開放申請使用「產品碳足跡標籤」，成為全球第11個推動的國家。商品從原料取得、生產製造、配送銷售等，降低搖籃到墳墓整個生命週期的碳足跡，並提出未來3年減碳目標，經由基金會盤查、環保署審核通過後，給予期限3年的碳標籤證書，3年後可再審核展延。
根據環署統計，截至今年8月底，全台共有95家廠商、422件產品取得該標籤，環保署管考處處長蕭慧娟表示，目前正在規劃將該類商品納入綠色集點消費優惠，民眾於離峰時段搭乘捷運1元就可以集1點，集滿百點折抵1元現金，「比信用卡紅利點數集點更優惠」。
蕭慧娟說，雖然目前獲得碳標籤證書的廠商並無補助，且還會多付出大約30~50萬元的成本，但這是企業社會責任，如中華航空、信義房屋等企業，也正在朝此目標前進，明年環署將提出申請碳標籤展延的獎勵辦法，盼大眾能一同響應。
(中時)
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