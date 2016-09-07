全教總退年改會 林萬億表遺憾且挫折

全總教退年改會，行政院政委林萬億表遺憾坦言有些挫折（呂雪彗攝）

全國教師工會總聯合會今天宣布退出總統府國家年金改革委員會，年改會執行長、行政院政委林萬億上午表示，對此非常遺憾，且坦言有些挫折，他希望全教總可以留下貢獻心智，或推薦相關機關代表，擬再補一席委員。

全教總上午正式宣布退出年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。林萬億表示，對此感到非常遺憾，還是希望當初加入年改會委員的團體代表或個人代表一本初衷，繼續為國家年金改革貢獻心智。

林萬億表示，過去在委員會議中，的確出現委員間用語言相互挑釁，甚至涉及人身上不甚尊重的言語，以至於很多誤解或不正確資料在其他管道上流傳，造成委員之間不諒解，也讓社會大眾對某些制度錯誤理解。

他表示，對全教總提出在過去11次會議中，會議進行效率或許不能滿意各界期待，會在未來加速腳步，依照既定步驟進入年金制度實質議題討論。希望在未來討論過程中，委員都能聚焦在議題上，理性為制度設計進行更充分廣泛討論。

林萬億表示，過去在委員會議中，的確出現委員間用語言相互挑釁，甚至涉及人身上不甚尊重的言語，以至於很多誤解或不正確資料在其他管道上流傳，造成委員之間不諒解，也讓社會大眾對某些制度錯誤理解，年金改革辦公室已透過各種管道進行澄清。

他表示，在明天的年金改革委員會議中，也會請委員一起思考，即使沒有文字的委員倫理，是否要強調所有委員儘量避免人身攻擊或不實言論。團體間意見不同可理解，但不應造成委員感覺受到攻擊。

林萬億表示，目前年改會中現職教師有3席，1席是全教總，另2席是台灣高等教育產業工會與全國教育產業總工會（全教產），如果未來還需補1席相關教師團體代表，會徵詢各界意見，也會和全教總聯繫，希望全教總還是可以留下來，一本初衷為年金改革貢獻智慧，或推薦其他團體代表。

有關效率問題，林萬億說，未來要加快步調，明天年改會會針對議題及排序進行討論，其中年金改革的制度架構版本是大家最聚焦首要議題，緊接著會提出給付方案、提撥率等，每項議題進入實質討論階段，政府都會提出相對應腹案立場主張供各界討論。

(工商)