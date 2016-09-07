詐欺犯不長眼 騙錢騙到警察家
詐欺犯在太歲頭上動土，騙錢騙到警察家，一名61歲有多項詐欺前科的曾姓嫌犯，日前跑到嘉義縣中埔分局偵查隊鄭姓隊長的家，看隊長的母親年事已高，假借台電人員名義行詐騙，經偵查隊連日佈線追緝，6日被警方逮捕到案。
偵查隊鄭隊長說，日前曾嫌先在他家騎車四處查看，停好車後，在周遭查看電表，來來回回走了好幾次，便按門鈴跟他的母親說，他們家電表老舊，並向他母親表示可以幫他們更換電表，但先需酌收材料費3000元。
鄭隊長表示，曾嫌的詐騙伎倆擴及雲林、嘉義縣市，常鎖定獨居老人或是日間子女外出工作在家的年邁長者，誆稱要更換老舊電表，需酌收材料費3000塊，且得手財物後便逃之夭夭。
鄭隊長提及，該嫌也在嘉義市東區詐騙一位70多歲的老婦高達9000塊，嘉義縣目前為止至少查獲三起詐欺案，並籲如民眾有假冒台電人員名義詐騙財物者，可向中埔分局偵查隊聯繫。目前警方正陸續清查是否還有其他受害民眾。
(中時)
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