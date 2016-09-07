湖北鄂州中級法院院長廖天明 涉收賄被雙開

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中共湖北省紀委對鄂州市中級人民法院前黨組書記、前院長廖天明的嚴重違紀問題進行了立案審查，決定給予廖天明開除黨籍處分。湖北省高級人民法院給予其開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理。

經查，廖天明違反政治紀律，對抗組織審查；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，違規為他人解決行政編制；違反廉潔紀律，收受禮品禮金，非法佔有，揮霍浪費公共財產；利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

湖北省紀委認為，廖天明身為黨員領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨的紀律，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重。經湖北省紀委常委會議審議並報湖北省委常委會議批准，決定給予廖天明開除黨籍處分；湖北省高級人民法院給予其開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理。

此外，河南平頂山中院對河南一法院王姓副院長敲詐兩名市（縣）委書記、縣長，還私吞罰金，對其一審判處有期徒刑11年上訴案二審維持原判終審裁定，駁回其上訴聲請。

(旺報)